Курица и петух черные хохлатые из них получено 13цыплят 7 черных хохлатых 3 бурых ??охлатых 2 черных без хохолка и 1 бурых без хохолка.Каковы генотипы родителей?
Биология
Курица и петух черные хохлатые из них получено 13цыплят 7 черных хохлатых 3 бурых ??охлатых 2 черных без хохолка и 1 бурых без хохолка.Каковы генотипы родителей?
Ответ(ы):
Гость:
так как произошло расщепление в потомстве примерно 9:3:3:1, значит родительские формы были дигетерозиготами, причем черное оперение и хохлатость - признаки доминантныеА- черныа-бурыйВ- хохлатыев- без хохлаР АаВв х АаВвГ АВ, Ав, аВ, аа АВ, Ав, аВ, ааА1 ААВВ: 2ААВв: 2АаВВ: 4АаВв:ААвв: 2Аавв: ааВВ: 2ааВв: аавв9 черн хохл: 3 бур хох: 3 черн без хох: 1 бур без хохл
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