Квадрат и прямоугольник имеют одинаковую площадь- 64 см в квадрате.Узнай периметр ??рямоугольника, если его длинна в 2 раза больше длины стороны квадрата
Математика
Квадрат и прямоугольник имеют одинаковую площадь- 64 см в квадрате.Узнай периметр ??рямоугольника, если его длинна в 2 раза больше длины стороны квадрата
Ответ(ы):
Гость:
Сторона квадрата = = 8 см Длина прямоугольника = 2*8 = 16 см Ширина прямоугольника = = 4 Периметр = 2*(16+4) = 40 см Ответ: 40 см
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