Квадрат и прямоугольник имеют одинаковую площадь- 64 см в квадрате.Узнай периметр ??рямоугольника, если его длинна в 2 раза больше длины стороны квадрата

Математика

Квадрат и прямоугольник имеют одинаковую площадь- 64 см в квадрате.Узнай периметр ??рямоугольника, если его длинна в 2 раза больше длины стороны квадрата

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