Квадрат площадь которого равна 961 см разбит на два прямоугольника ширина одного и?? них на 3 см больше другого найдите периметр каждого прямоугольника

Алгебра

Квадрат площадь которого равна 961 см разбит на два прямоугольника ширина одного и?? них на 3 см больше другого найдите периметр каждого прямоугольника

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