Квадрат площадью 1м^2 сложили с спичек длиной 5 см и разделили на маленькие квадрат??ки. границы квадратов отделяют только одной спичкой. сколько спичек использовали?

Математика

Квадрат площадью 1м^2 сложили с спичек длиной 5 см и разделили на маленькие квадрат??ки. границы квадратов отделяют только одной спичкой. сколько спичек использовали?

Автор: Гость