Квадрат площадью 1м^2 сложили с спичек длиной 5 см и разделили на маленькие квадрат??ки. границы квадратов отделяют только одной спичкой. сколько спичек использовали?
Математика
Квадрат площадью 1м^2 сложили с спичек длиной 5 см и разделили на маленькие квадрат??ки. границы квадратов отделяют только одной спичкой. сколько спичек использовали?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)100:5=20 20*4=80 2)20*20=400 400+400=800 3)800+80=880
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