Квадрат с длиной стороны,равной 10 см,разлили на два равных прямоугольника.Найди п??риметр каждого прямоугольника

Математика

Квадрат с длиной стороны,равной 10 см,разлили на два равных прямоугольника.Найди п??риметр каждого прямоугольника

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