Квадрат с длиной стороны,равной 10 см,разлили на два равных прямоугольника.Найди п??риметр каждого прямоугольника
Математика
Квадрат с длиной стороны,равной 10 см,разлили на два равных прямоугольника.Найди п??риметр каждого прямоугольника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наверно 10:2=5(см) Ответ:5см разлили
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