Квадрат с длиной стороны,равной 10 см,разлили на два равных прямоугольника.Найди п??риметр каждого прямоугольника

Математика
Квадрат с длиной стороны,равной 10 см,разлили на два равных прямоугольника.Найди п??риметр каждого прямоугольника
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наверно 10:2=5(см) Ответ:5см разлили
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Жемсау деген не? "Бозторғай" С.Дөнетаев
Ответить
География
Используя дополнительные источники информации, найдите сведения о российских уч??ных-обладателях Нобелевский премии. В каких областях науки они раб...
Ответить
Русский язык
Какая часть речи слова полночная скажите пожалуйста!
Ответить
Математика
Начерти отрезоек длина четвёртой части которого равна12мм
Ответить
Английский язык
7 предложений с глаголом have и 7 предложений с глаголом has.
Ответить