Квадрат со стороной 3√2 вписан в окружность около которой описан правильный треугольник . найдите длину окружности описаеной около треугольника

Геометрия
Квадрат со стороной 3√2 вписан в окружность около которой описан правильный треугольник . найдите длину окружности описаеной около треугольника
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