Квадратное уравнение, корни которого равны (-4x1) и (-4x2), где x1, x2 - корни уравнения x^2-4x+1=0, имеет вид x^2-bx+c=0. Найдите значение bc-c

Алгебра
Квадратное уравнение, корни которого равны (-4x1) и (-4x2), где x1, x2 - корни уравнения x^2-4x+1=0, имеет вид x^2-bx+c=0. Найдите значение bc-c
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Решение 14 целых 3/17-11 целых 4/17=
Ответить
Математика
Четвероклассник Миша сказал масса моего кролика какими 28000 г Возможно ли такое об??ясни свой ответ
Ответить
Русский язык
Какой смысл: Мальчишки от пят до макушек в снегу. Смеются иль плачут- Понять н?? могу
Ответить
Математика
Реши задачу, составив уравнение. Из двух городов вышли одновременно навстречу д??уг другу поезда и встретились через 18 часов. Определи скорость...
Ответить
Математика
В отеле есть 720 метров ткани три восьмых этой ткани израсходовали на пошив костюмов остальные ткани сшили платья
Ответить