Квадратное уравнение, корни которого равны (-4x1) и (-4x2), где x1, x2 - корни уравнения x^2-4x+1=0, имеет вид x^2-bx+c=0. Найдите значение bc-c
Алгебра
Квадратное уравнение, корни которого равны (-4x1) и (-4x2), где x1, x2 - корни уравнения x^2-4x+1=0, имеет вид x^2-bx+c=0. Найдите значение bc-c
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