квадратный лист бумаги со стороной 2 дм разрезали на пять равных частей прямоугольной формы. найти площадь одной части. реши задачу двумя способами
квадратный лист бумаги со стороной 2 дм разрезали на пять равных частей прямоугольной формы. найти площадь одной части. реши задачу двумя способами
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1 способ:2 дм = 20 см1) 20:5=4 (см) ширина одной части прямоугольной формы длина часли прямоугольной формы равна 20 см.Sпр.=а*вSпр.=20*4Sпр.=80 см2Ответ: площадь одной части 80см2 2 способ:Sкв.=a*в= 20*20 = 400 (см2)400:5 = 80 (см2) Ответ: площадь одной части 80 см2