l,ve got two eyes,A mouth and a nose!l,ve got two feet,But l haven't got toes!Two hands,two ears,And lots of hair!What am l?l'm.teddy bear перев??сти на русское произношение

Английский язык
l,ve got two eyes,A mouth and a nose!l,ve got two feet,But l haven't got toes!Two hands,two ears,And lots of hair!What am l?l'm.teddy bear перев??сти на русское произношение
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У меня есть два глаза, рот и нос! У меня есть  две ноги, но у меня нет пальцев! Две кисти рук, два уха и много волос! Кто я? Я  Тедди медведь.
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