LaggerFeed взорвал 2 стака динамита (2 стака = 128 динамита) но Mistik31 дал ему еще 1 стак редстоун блоков, после того как он взорвал динамит у лаггера осталось 32 динамита, но мистик дал ему еще __ блоков динамита и после это...
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LaggerFeed взорвал 2 стака динамита (2 стака = 128 динамита) но Mistik31 дал ему еще 1 стак редстоун блоков, после того как он взорвал динамит у лаггера осталось 32 динамита, но мистик дал ему еще __ блоков динамита и после этого у лаггера бело 3 стага динамита. 1) Сколько динамита в одном стаке? 2) сколько у лагера редстоун блоков? 3) сколько мистик дал динамита лагеру?
Ответ(ы):
Гость:
В одном стаке 128:2=64 динамита. У него тот стак (64 блока) редстоуна, который ему дал мистик, плюс еще столько, сколько было у него до того, как мистик дал ему тот стак. (обнуляй переменную:)) Было 128 блоков, взорвал 128-32=96 блоков, осталось 32, а мистик дал ему 3*64-32=160 блоков.
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