LaggerFeed взорвал 2 стака динамита (2 стака = 128 динамита) но Mistik31 дал ему еще 1 стак редстоун блоков, после того как он взорвал динамит у лаггера осталось 32 динамита, но мистик дал ему еще __ блоков динамита и после это...

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LaggerFeed взорвал 2 стака динамита (2 стака = 128 динамита) но Mistik31 дал ему еще 1 стак редстоун блоков, после того как он взорвал динамит у лаггера осталось 32 динамита, но мистик дал ему еще __ блоков динамита и после этого у лаггера бело 3 стага динамита. 1) Сколько динамита в одном стаке? 2) сколько у лагера редстоун блоков? 3) сколько мистик дал динамита лагеру?

Автор: Гость