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ланцюг живлення на луці та у водоймі влітку.
ланцюг живлення на луці та у водоймі влітку.
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На луці:стоколос-личинка -деркач.,або Коник -ропуха-лелека
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