Ландыш,подснежник,нарцисс-цветы весны.Ромашка,одуванчик,колокольчик-цветы лета.Астра,хризантема,георгин-цветы осени. (поставить знаки ударения)

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Ландыш,подснежник,нарцисс-цветы весны.Ромашка,одуванчик,колокольчик-цветы лета.Астра,хризантема,георгин-цветы осени. (поставить знаки ударения)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
ЛАндыш, подснЕжник, нарцИсс-цветЫ веснЫ. ромАшка, одувАнчик, колокОльчик, Астра, хризантЕма, георгИн-цветЫ Осени.
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