Ланцюг молекули ДНК містить 34% гуаніну, 26% цитозіну, 25% тиміну на 15% аденіну. Яким бу??е відсотковий уміст нуклеотидів молекул іРНК, що була синтезована на цьому ланцюзі молекул ДНК?

Биология
Ланцюг молекули ДНК містить 34% гуаніну, 26% цитозіну, 25% тиміну на 15% аденіну. Яким бу??е відсотковий уміст нуклеотидів молекул іРНК, що була синтезована на цьому ланцюзі молекул ДНК?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Г+Ц+Т+А = 34+26+25+15=100% тому молекула іРНК матиме такий відсотковий вміст Ц – 34%, Г – 26%, А – 25, У – 15%.
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