Ласковым словом и камень растопишь. доброе слово человеку, что дождь в засуху. книга растит человека. ошибку можно исправить ложь никогда. какая из этих пословиц относится к п исьменной речи,а какая к устной?

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Ласковым словом и камень растопишь. доброе слово человеку, что дождь в засуху. книга растит человека. ошибку можно исправить ложь никогда. какая из этих пословиц относится к п исьменной речи,а какая к устной?

Автор: Гость