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Ласточка летит со скоростью 36 км/ч. Какой путь она преодолевает за 0,5 часа?
Ласточка летит со скоростью 36 км/ч. Какой путь она преодолевает за 0,5 часа?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1)36*0,5=18 км Ответ:18км
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