Лед был такой прозрачный что даже вблизи его трудно было заметить. Напишите сочин??ние-миниатюру с этим началом.

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Лед был такой прозрачный что даже вблизи его трудно было заметить. Напишите сочин??ние-миниатюру с этим началом.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лед был такой прозрачный, что даже вблизи его трудно было заметить. Казалось, что все вокруг замерло, затихло. В своей душе я чувствовала полное умиротворение и покой. В воздухе чувствовалась зимняя пора, осень потихоньку отступала. Я стояла на берегу замершей речки и думала, насколько каждое время года прекрасно. Многие люди не любят конец осени за ее бесконечные дожди, грязь, холодный ветер, от которого чувствуется дрожь по всему телу. Ведь правда, все вокруг становится темным, пасмурным и хмурым.  Но несмотря на это, я люблю позднюю очень. В ней есть что-то особенно, не зря именно эта пора восхищала многих известных поэтов и художников. Для меня это время года - пора вдохновения и душевного уюта. 
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