Лед массой 1 кг взятый при температуре -5 градусов и довели до полного испарения ка??ое количество теплоты нужна для этого?

Физика

Лед массой 1 кг взятый при температуре -5 градусов и довели до полного испарения ка??ое количество теплоты нужна для этого?

Автор: Гость