Лед массой 1 кг взятый при температуре -5 градусов и довели до полного испарения ка??ое количество теплоты нужна для этого?
Физика
Лед массой 1 кг взятый при температуре -5 градусов и довели до полного испарения ка??ое количество теплоты нужна для этого?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Q=c*m*(t1-t2); c=4200; m=1; t=100+5=105; Q=4200*1*105=441000дж=441кдж; Ответ:441кдж
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