Легковая машина по асфальту ровной дороге ехала 3 часа со скоростью 76 км/ч, а по степной дороге 2 ч со скоростью 46. км/ч. сколько всего километров проехала машина? га сколько километров больше проехала машина по асфальту ровн...

Математика

Легковая машина по асфальту ровной дороге ехала 3 часа со скоростью 76 км/ч, а по степной дороге 2 ч со скоростью 46. км/ч. сколько всего километров проехала машина? га сколько километров больше проехала машина по асфальту ровной дороге, чем по степной?

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