Легковая машина по асфальту ровной дороге ехала 3 часа со скоростью 76 км/ч, а по степной дороге 2 ч со скоростью 46. км/ч. сколько всего километров проехала машина? га сколько километров больше проехала машина по асфальту ровн...
Математика
Легковая машина по асфальту ровной дороге ехала 3 часа со скоростью 76 км/ч, а по степной дороге 2 ч со скоростью 46. км/ч. сколько всего километров проехала машина? га сколько километров больше проехала машина по асфальту ровной дороге, чем по степной?
Ответ(ы):
Гость:
S=Vt 76 км/час*3 час = 228 км (по асфальту) 46 км/час*2 час = 92 км (по степи) 228 км+92 км=320 км (всего) 228 км - 92 км = 136 км Ответ: всего машина проехала 320 км; по асфальту она проехала на 136 км больше, чем по степи
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