Легковое такси может взять 4 пассажиров.Сколько пассажиров могут взять 3 такие машины?Составь 2 задачи,обратные данной,и реши их.

Сегодня только решала такое же....вы в следующий раз сначала через поиск на этом сайте смотрите) 4*3=12 пассажиров могут взять 3 машины 1) 3 легковых такси могут взять 12 пассажиров. Сколько человек может взять одно легковое такси? 12:3=4 пассажира 2) Одно легковое такси может взять 4 пассажира. Сколько нужно легковых такси, чтобы взять 12 пассажиров? 12:4=3 такси