Легковой автомобиль за 6 часов проехал 480 км грузовой за 3 часа 180 километров Сколько километров в час нужно снизить скорость легкового автомобиля чтобы он двигался с той же скоростью что и грузовик

Математика

Легковой автомобиль за 6 часов проехал 480 км грузовой за 3 часа 180 километров Сколько километров в час нужно снизить скорость легкового автомобиля чтобы он двигался с той же скоростью что и грузовик

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