Легковой автомобиль за 6 часов проехал 480 км грузовой за 3 часа 180 километров Сколько километров в час нужно снизить скорость легкового автомобиля чтобы он двигался с той же скоростью что и грузовик
Математика
Легковой автомобиль за 6 часов проехал 480 км грузовой за 3 часа 180 километров Сколько километров в час нужно снизить скорость легкового автомобиля чтобы он двигался с той же скоростью что и грузовик
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
480:6=80кмч скорость ласкового автомобиля 180:3=60км/ч скорость грузового автомобиля 80-60= на 20 км
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