Легла лиса на дороге,закрыла глаза и не двигается.Увидели лису вороны. Осторожно подлетели они к лисе. Одна ворона подошла к лисе и клюнула её в хвост .Лиса лежит как мертвая. Тогда..... чем закончилась история про ли...
Легла лиса на дороге,закрыла глаза и не двигается.Увидели лису вороны. Осторожно подлетели они к лисе. Одна ворона подошла к лисе и клюнула её в хвост .Лиса лежит как мертвая. Тогда..... чем закончилась история про лису? напиши концовку.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Лиса лежит как мёртвая, не двигается. Тогда вороны отлетели от неё, чтобы убедиться, мертва ли она на самом деле. Потом вороны снова подлетели, убедились в этом. Они клюнули лису ещё раз. После того, прилетели другие вороны. Они все начали её клевать. Мимо проходил человек, он увидел, что вороны клюют лису, не подошёл к ним, побоялся. Тот человек просто прошёл мимо. Когда вороны обклевали всю лису, то улетели. Лиса осталась на дороге вся шрамах.