Легла лиса на дороге,закрыла глаза и не двигается.Увидели лису вороны. Осторожно подлетели они к лисе. Одна ворона подошла к лисе и клюнула её в хвост .Лиса лежит как мертвая. Тогда..... чем закончилась история про ли...

Легла лиса на дороге,закрыла глаза и не двигается.Увидели лису вороны. Осторожно подлетели они к лисе. Одна ворона подошла к лисе и клюнула её в хвост .Лиса лежит как мертвая. Тогда..... чем закончилась история про лису? напиши концовку.

Лиса лежит как мёртвая, не двигается. Тогда вороны отлетели от неё, чтобы убедиться, мертва ли она на самом деле. Потом вороны снова подлетели, убедились в этом. Они клюнули лису ещё раз. После того, прилетели другие вороны. Они все начали её клевать. Мимо проходил человек, он увидел, что вороны клюют лису, не подошёл к ним, побоялся. Тот человек просто прошёл мимо. Когда вороны обклевали всю лису, то улетели. Лиса осталась на дороге вся шрамах.