Лексический разбор слова синтаксис

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1) Синтаксис- раздел лингвистики, изучающие строение словосочетаний и предложений 2) Слово многозначное 3) Значение прямое 4) Синонимов нет 5) Антонимов нет 6) Слово относится к ограниченному употреблению 7) Из греч. языка 8) Не является устаревшим 9) Не входит в состав фразеологизма