Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
Лексический разбор слов блеск и озарена.Помогите!
Лексический разбор слов блеск и озарена.Помогите!
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Блеск - 1 слог, 1 гл, 4 согл. б - б - согл, зв,пар,тв. так и дальше
Похожие вопросы
Вася придумал предложения с фразеологизмами. В каких предложениях фразеологизмы разрушены – утратили свой смысл? Запиши исправленные предложения. 1...
сочинение моя бабушка/дедушка воевал(а) на войне
В романе нет подробного портрета Маши Троекуровой.Составьте его.Попробуйте описать ее так,чтобы было понятно,какая она,как вы относитесь к этой гер...
1. Укажите названия городов, являвшихся столицами княжеств в 12 веке:а) Владимир; б) Псков; г) Чернигов; д) Муром; е) Тверь; ж) Смоленск; з) Яросла...
Корабли какой страны совершили первое кругосветное путешествие?
Помогите решить задачу.Сумма двух чисел равна 679, а разность 123. Найдите эти числа.
3. Установите соответствие между терминами и их определениям.ТЕРМИН | ОПРЕДЕЛЕНИЕ Баскак | Глава новгородской церкви Ярлык | Представитель хана...
как назывались самостоятельные греческие государства
начертите шестиугольник, две стороны которого лежат на одной прямой, а каждая из четырёх остальных сторон параллельна какой-либо другой стороне ...
в какой современной стране Европы находится место,описанное в сказке 12 месяцев?
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск