Лексический разбор слов блеск и озарена.Помогите!

Лексический разбор слов блеск и озарена.Помогите!

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Блеск - 1 слог, 1 гл, 4 согл. б - б - согл, зв,пар,тв. так и дальше
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