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Лексический разбор слова Жираф Пожалуйста помогите заранее спасибо =)
Лексический разбор слова Жираф Пожалуйста помогите заранее спасибо =)
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Окончание нулевое, основа Жираф. Жир корень, аф суффикс. Вроде так
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