Лексический разбор слова Жираф Пожалуйста помогите заранее спасибо =)

Лексический разбор слова Жираф Пожалуйста помогите заранее спасибо =)

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Окончание нулевое, основа Жираф. Жир корень, аф суффикс. Вроде так
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