Лексический разбор слова Приютилось! Пожалуйста очень срочно!!! Срочно нужно лексический разбор слова!!!

Приютилось Часть речи: глагол в личной форме Грамматика: действительный залог, множественное число, переходный, прошедшее время, совершенный вид Значение: использована возможность укрыться от чего-либо. Пример: она им все рассказала о том,что в подвале дома приютилось неизвестное животное. Синонимы - использовало приют. Антонимы: частичн.: выгнали Начальная форма: ПРИЮТИТЬСЯ Часть речи: глагол в личной форме Грамматика: действительный залог, множественное число, переходный, прошедшее время, совершенный вид Формы: приютиться, приютился, приютилась, приютилось, приютились, приючусь, приютимся, приютишься, приютитесь, приютится, приютятся, приютившись, приютясь, приютимтесь, приютись, приютившийся, приютившегося, приютившемуся, приютившимся, приютившемся, приютившаяся, приютившейся, приютившуюся, приютившеюся, приютившееся, приютившиеся, приютившихся, приютившимися.