Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
Лексический разбор слова сонные, перламутром
Лексический разбор слова сонные, перламутром
Ответ(ы):
Ответил Гость:
сонные(находящийся в полусне),слово многозначное. антонимы: сонные-бодрые, синонимы: сонные-усталые,
Похожие вопросы
Эссе на тему: Мой любимый словарь
Прочитайте. Распределите и выпишите глаголы с пропущенными буквами в три группы.Птицы зимуют по-разному. Рябчику под снегом тепло ночевать. Под сне...
подготовьте устный рассказ на тему " Как я однажды ...(чуть не заблудился, удил рыбу, опоздал в школу и т. д.)
Напишите уравнения реакций ,при помощи которых можно осуществить следующие превращения а)CH3Cl-C2H6-C2H4-C2H5OH-C2H5ONa б) CaC2-C2H2-C2H4-C2H6-C...
дієсдова ппоставте їх у майбутньому часі.оберігає,дзвенить.лунає,спадають,пробуджується.
В трех автобусах 75 пассажиров. Сколько пассажиров в первом автобусе,если во втором автобусе было в 2 раза больше пассажиров, чем в первом, а в тре...
расположите глаголы синонимы по степени уселения действия:а)трусить ,страшиться,бояться.б)пылать,гореть,пламенеть
напишите,пожалуйста, сообщение или краткое сочинение, эссе на тему "Иного края мне не надо" помогите плиииз!!! Заранее СПАСИБО!!!
Напишите сочинение-рассуждение. Объясните, как Вы понимаете смысл фрагмента текста:« И с точки зрения результативности счёт пятна...
складіть розповідь на тему в гостях у римської родини
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск