Лексический разбор слова сонные, перламутром

Лексический разбор слова сонные, перламутром

Ответ(ы):

Ответил Гость:
сонные(находящийся в полусне),слово многозначное. антонимы: сонные-бодрые, синонимы: сонные-усталые,
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