Лена, Оля и Света собрали 20 кг яблок. Лена с Олей собрали 13 13/15 кг яблок, Лена со Светой - 12 2/3 кг. Сколько килограммов яблок собрала каждая девочка? Помогите пожалуйста! Очень срочно!

Математика

Лена, Оля и Света собрали 20 кг яблок. Лена с Олей собрали 13 13/15 кг яблок, Лена со Светой - 12 2/3 кг. Сколько килограммов яблок собрала каждая девочка? Помогите пожалуйста! Очень срочно!

Автор: Гость