Лена, Оля и Света собрали 20 кг яблок. Лена с Олей собрали 13 13/15 кг яблок, Лена со Светой - 12 2/3 кг. Сколько килограммов яблок собрала каждая девочка? Помогите пожалуйста! Очень срочно!
Математика
Лена, Оля и Света собрали 20 кг яблок. Лена с Олей собрали 13 13/15 кг яблок, Лена со Светой - 12 2/3 кг. Сколько килограммов яблок собрала каждая девочка? Помогите пожалуйста! Очень срочно!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Л+О+С=20кг Л+О=13,8кг Л+С=12,6кг Пусть Света-х кг Л+О+х=20 13,8+х=20 х=20-13,8 х=6,2-собрала Света. Пусть Оля-х кг Л+С+х=20 12,6+х=20 х=20-12,6 х=7,4-собрала Оля. 20-(С+О)=20-(6,2+7,4)=20-13,6=6,4(кг)-собрала Лена. Ответ:Л=6,4кг;С=6,2кг;О=7,4кг.
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