Ленту надо разрезать на равные куски длиной 1/5 м. Сколько таких кусков получится и?? ленты длиной: а) 1м, б) 3м, в) 11м, г) 17м

Математика

Ленту надо разрезать на равные куски длиной 1/5 м. Сколько таких кусков получится и?? ленты длиной: а) 1м, б) 3м, в) 11м, г) 17м

Автор: Гость