Ленту надо разрезать на равные куски длиной 1/5 м. Сколько таких кусков получится и?? ленты длиной: а) 1м, б) 3м, в) 11м, г) 17м
Математика
Ленту надо разрезать на равные куски длиной 1/5 м. Сколько таких кусков получится и?? ленты длиной: а) 1м, б) 3м, в) 11м, г) 17м
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1/5м= 0,2м а) 1:0,2= 5 б)3:0,2=15 в)11:0,2=55 г)17:0,2=85
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