Леса Луга ручьи и речки русские весною хороши леса Луга ручные речки русский весн??ю хорошо подчеркнуть однородные члены предложения

Русский язык
Леса Луга ручьи и речки русские весною хороши леса Луга ручные речки русский весн??ю хорошо подчеркнуть однородные члены предложения
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Леса,луга,ручьи и речки - однородные
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Валентность каждого элемента равна III в веществе 1) PH3. 2) AlP. 3)SiC. 4) AlCl3
Ответить
Математика
Из вазы взяли 8 персиков и 5 груш. Сколько фруктов было в вазе сначала, если в ней ос??алось 7 груш?
Ответить
Қазақ тiлi
Напишите 15 слов на казахском языке чтоб эти слова были ПРИЛАГАТЕЛЬНЫМИ
Ответить
Қазақ тiлi
Тіл сөзіне синоним, антоним, омоним
Ответить
Математика
За 4,5 часа тракторист вспахал 48 ар поля .Какую площадь он может вспахать за 1 час ар
Ответить