Леса Луга ручьи и речки русские весною хороши леса Луга ручные речки русский весн??ю хорошо подчеркнуть однородные члены предложения
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Леса Луга ручьи и речки русские весною хороши леса Луга ручные речки русский весн??ю хорошо подчеркнуть однородные члены предложения
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Леса,луга,ручьи и речки - однородные
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