Лесозаготовщики на моторной лодке проплыли от места вырубки до склада за 4 часа. а обратно вернулись за 5 часов. Сколько времени понадобится для лесосплава?
Математика
Лесозаготовщики на моторной лодке проплыли от места вырубки до склада за 4 часа. а обратно вернулись за 5 часов. Сколько времени понадобится для лесосплава?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Обозначим расстояние от места вырубки до склада S км, собственную скорость лодки (в стоячей воде) х км/ч, скорость течения у км/ч. Скорость по течению (х+у) км/ч, против течения (х-у) км/ч. Время в пути по течению S/(x+y)=4, против течения S/(x-y)=5, время сплава (которое требуется найти) S/у ч. Преобразуем уравнения: х+у=S/4, х-у=S/5. Вычтем второе из первого: 2*у=S/4-S/5=S/20. Отсюда S/у=20*2=40 ч.
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