Лестью как разделить на слоги
Русский язык
Лестью как разделить на слоги
Ответ(ы):
Гость:
Лес - тью = 2 слога.Правило: сколько в слове гласных - столько и слогов, потому, что слог без гласной буквы или гласного звука - НЕВОЗМОЖЕН.
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