Лестница соединяет точки a и b высота каждой ступени равна 24 см длина 70 см расстояние между точками a и b составляет 29,6 метров найдите высоту на к оторую поднимается лестница в метрах.

Сначала выясним какое расстояние он проходит за одну ступеньку по теореме Пифагора расстояние =длина^2*высота^2 под корнем Расстояние=74 Теперь вычислим сколько ступенек он прошел 29,6/74=40 И теперь рассчитаем на какой он высоте 40*0,24=9,6 метров