Летели два верблюда один рыжий другой на север сколько летели верблюдов
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Летели два верблюда один рыжий другой на север сколько летели верблюдов
Ответ(ы):
Гость:
Верблюды не летают но летели двое
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