Летели вороны видят берёзы попробовали сесть по одной на дерево 4 воронам деревье?? не хватило стали садиться по 2 вороны 1 дерево осталось не занятым сколько было ворон
Математика
Летели вороны видят берёзы попробовали сесть по одной на дерево 4 воронам деревье?? не хватило стали садиться по 2 вороны 1 дерево осталось не занятым сколько было ворон
Ответ(ы):
Гость:
Было 4 вороны и 3 берёзы
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