Летели вороны видят берёзы попробовали сесть по одной на дерево 4 воронам деревье?? не хватило стали садиться по 2 вороны 1 дерево осталось не занятым сколько было ворон

Математика

Летели вороны видят берёзы попробовали сесть по одной на дерево 4 воронам деревье?? не хватило стали садиться по 2 вороны 1 дерево осталось не занятым сколько было ворон

Автор: Гость