Летели вороны видят- берёзы попробовали сесть по одной на дерево - 4 воронам не хва??ило деревьев стали садиться по две на берёзу одна берёза осталась свободной сколько было ворон

Математика

Летели вороны видят- берёзы попробовали сесть по одной на дерево - 4 воронам не хва??ило деревьев стали садиться по две на берёзу одна берёза осталась свободной сколько было ворон

Автор: Гость