Лететь на самолёте.отдыхают в парке.разговаривают на уроке. узнал о встрече. холод в апреле жара в августе экскурсия на теплоходе рисунок в альбоме найти сущ 2 склонения в предложном падеже и выделить окончания

Гость: Гость:

Лететь (на чём?) на самолетЕ(2 скл,П.п.); отдыхают (в чём?) в паркЕ(2 скл,П.п.); разговаривают (на чём?) на урокЕ(2 скл,П.п.); холод (в чём?) в апрелЕ(2 скл,П.п.); жара ( в чём?) в августЕ(2 скл,П.п.); экскурсия (на чём?) на теплоходЕ(2 скл,П.п.); рисунок( в чём?) в альбомЕ(2 скл,П.п.).