Летная задания 2 класса Спишит.Подчеркнит слова,вкоторых гласные обозначают два звука. точилка.рисует.селёдка.ёлочка.линейка.пиявка.фитюлька.ячмень.футляр.якорная.ручеёк.ста туя.яхонт.тюлень.любование.бегония
Летная задания 2 класса Спишит.Подчеркнит слова,вкоторых гласные обозначают два звука. точилка.рисует.селёдка.ёлочка.линейка.пиявка.фитюлька.ячмень.футляр.якорная.ручеёк.ста туя.яхонт.тюлень.любование.бегония
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Точилка. рисует. селедка. ЁЛОЧКА. линейка. ПИЯВКА. фитюлька.ЯЧМЕНЬ.футляр.ЯКОРНАЯ.РУЧЕЁК.СТАТУЯ.ЯХОНТ.тюлень.любование.БЕГОНИЯ.