Летом средняя температура воды в Черном море около 25 С, а зимой около 7 С. Площадь п??верхности Черного моря приблизительно равна 420 000 км в квадрате, средняя глубина его 1200 м. Вычислите, какое количество теплоты отдает во...

Физика
Летом средняя температура воды в Черном море около 25 С, а зимой около 7 С. Площадь п??верхности Черного моря приблизительно равна 420 000 км в квадрате, средняя глубина его 1200 м. Вычислите, какое количество теплоты отдает вода Черного моря при смене времен года от лета к зиме, считая, что температура воды не меняется с глубиной.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По формуле  Q = cm(T2 - T1) = 4200 * (420000)^2 * 1200 * (18) = 42^3 * 12 * 10^12 = 889056 * 10^12 Дж Ответ: 889056 * 10^12 Дж
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