Летом средняя температура воды в Черном море около 25 С, а зимой около 7 С. Площадь п??верхности Черного моря приблизительно равна 420 000 км в квадрате, средняя глубина его 1200 м. Вычислите, какое количество теплоты отдает во...

Физика

Летом средняя температура воды в Черном море около 25 С, а зимой около 7 С. Площадь п??верхности Черного моря приблизительно равна 420 000 км в квадрате, средняя глубина его 1200 м. Вычислите, какое количество теплоты отдает вода Черного моря при смене времен года от лета к зиме, считая, что температура воды не меняется с глубиной.

Автор: Гость