Лев и Комар «Прочь ты, подлейший гад, навоза порожденье!» Лев гордый Комару сказал. «Потише! - отвечал Комар ему, - я мал, Но сам не меньше горд, и не снесу презренье! Ты царь зверей, Согласен; Но мне нимало не ужасен: Я и Быком верчу, а он тебя сильней». Сказал и, став трубач, жужжит повестку к бою; Потом с размашкою, приличною герою, Встряхнулся, полетел и в шею Льву впился: У Льва глаз кровью налился; На пасти пена бьёт; зубами он скрежещет, Ревёт, и всё вокруг уходит и трепещет! От Комара всеобщий страх! Он в тысяче местах, И в шею, и в бока, и в брюхо Льва кусает, И даже в глубь ноздри влетает! Тогда несчастный Лев, в страданьи выше сил, Как бешеный, вкруг чресл хвостом своим забил И начал грызть себя; потом... лишившись мочи, Упал, и грозные навек смыкает очи, Крылатый богатырь тут пуще зажужжал И всюду разглашать о подвигах помчался; Но скоро сам попал В засаду к Пауку и с жизнию расстался. Увы! в юдоли слёз неверен каждый шаг; От злобы, от беды когда и где в покое? Опасен крупный враг, А мелкий часто вдвое. НАПИСАТЬ МОРАЛЬ БАСНИ