Лева купил 5 кг конфет по 14 р. а Саша на 2 кг меньше чем лева по 23 р. сколько кг купил Саша? какое решение верное ?запиши ответ. 1)14+14+14+14+14=? 5+2=? 2)14+14+14+14+14=? 5-2=3. 23+23+23=?, у саши 3)у Саши столько же сколь...
Математика
Лева купил 5 кг конфет по 14 р. а Саша на 2 кг меньше чем лева по 23 р. сколько кг купил Саша? какое решение верное ?запиши ответ. 1)14+14+14+14+14=? 5+2=? 2)14+14+14+14+14=? 5-2=3. 23+23+23=?, у саши 3)у Саши столько же сколько у левы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5х14=70р потратил лёва 3х23=69р потратил саша .
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