Лгика. в корзине 6 яблок и3 мальчика каждому по 2 яблока и в корзине осталось 2 ялоко.

Разное
Лгика. в корзине 6 яблок и3 мальчика каждому по 2 яблока и в корзине осталось 2 ялоко.
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Гость:
Раздали по 2 яблока и 2 яблока отдали с корзиной
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