Лгика. в корзине 6 яблок и3 мальчика каждому по 2 яблока и в корзине осталось 2 ялоко.

Разное

Лгика. в корзине 6 яблок и3 мальчика каждому по 2 яблока и в корзине осталось 2 ялоко.

Автор: Гость