Либеральная и демократическая мысль в Росси зарождалось в студенчиских кружках Московского университета в 1820-1830-е годы.Объясните,почему,по меткому замечанию А.И.Герцена,эт о была "Россия будущего".Назовите известн...

Подавление восстания на Сенатской площади и смертная казнь пятерых декабристов, ужесточение цензуры вызвали недовольство многих либерально настроенных людей, прежде всего молодёжи. Российское общество быстро убедилось в том, что преобразования Николая I направлены лишь на упорядочение существующей системы, он не готов отменить крепостное право и ограничить самодержавие. Однако для создания новых тайных обществ по типу декабристских в тогдашнем обществе не было ни сил, ни возможностей. В условиях ограничения возможности свободной общественной деятельности основной формой движения в 1820–1830 гг. стали кружки с небольшим количеством участников. На общественную атмосферу они не смогли оказать серьёзного влияния. Однако сам факт их возникновения свидетельствует о сохранении в России недовольства правительственной политикой. В среде кружков велись вольнодумные разговоры и формировалась социально-активная среда сторонников революционных идей и коренного преобразования общества. При этом, движение, помимо дворян, стало включать и разночинцев.Известиные участники: Белинский, Лермонтов, Герцен, Огарев, Сунгуров, братья Критские и др.Если в начальный период популярны были либеральные идеи, то в последуйщий пе­ри­од на­чи­на­ет­ся раз­ра­бот­ка ре­во­лю­ци­он­но-де­мо­кра­ти­че­ской тео­рии, в ос­но­ву ко­то­рой легли фи­ло­соф­ские док­три­ны Канта, Фей­ер­ба­ха, Фихте, Шел­лин­га и особенно Ге­ге­ля, диалектику ко­то­рого кружковцы на­зы­ва­ли «ал­геб­рой ре­во­лю­ции». Тогда же стали рас­про­стра­нять­ся со­ци­а­ли­сти­че­ские тео­ри­и Фурье, Сен-Си­мо­на и Оуэна, по­клон­ни­ком ко­то­рых ста­нут мно­гие пред­ста­ви­те­ли ра­ди­каль­но­го на­прав­ле­ния, в част­но­сти Бе­лин­ский и пет­ра­шев­цы.