Либеральная и демократическая мысль в Росси зарождалось в студенчиских кружках Московского университета в 1820-1830-е годы.Объясните,почему,по меткому замечанию А.И.Герцена,эт о была "Россия будущего".Назовите известн...
Либеральная и демократическая мысль в Росси зарождалось в студенчиских кружках Московского университета в 1820-1830-е годы.Объясните,почему,по меткому замечанию А.И.Герцена,эт о была "Россия будущего".Назовите известных вам участников этих собраний.Какие философские и социальные проблемы nbsp;они обсуждали?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Подавление восстания на Сенатской площади и смертная казнь пятерых декабристов, ужесточение цензуры вызвали недовольство многих либерально настроенных людей, прежде всего молодёжи. Российское общество быстро убедилось в том, что преобразования Николая I направлены лишь на упорядочение существующей системы, он не готов отменить крепостное право и ограничить самодержавие. Однако для создания новых тайных обществ по типу декабристских в тогдашнем обществе не было ни сил, ни возможностей. В условиях ограничения возможности свободной общественной деятельности основной формой движения в 1820–1830 гг. стали кружки с небольшим количеством участников. На общественную атмосферу они не смогли оказать серьёзного влияния. Однако сам факт их возникновения свидетельствует о сохранении в России недовольства правительственной политикой. В среде кружков велись вольнодумные разговоры и формировалась социально-активная среда сторонников революционных идей и коренного преобразования общества. При этом, движение, помимо дворян, стало включать и разночинцев.Известиные участники: Белинский, Лермонтов, Герцен, Огарев, Сунгуров, братья Критские и др.Если в начальный период популярны были либеральные идеи, то в последуйщий период начинается разработка революционно-демократической теории, в основу которой легли философские доктрины Канта, Фейербаха, Фихте, Шеллинга и особенно Гегеля, диалектику которого кружковцы называли «алгеброй революции». Тогда же стали распространяться социалистические теории Фурье, Сен-Симона и Оуэна, поклонником которых станут многие представители радикального направления, в частности Белинский и петрашевцы.