Лика собрала 140 сердоликов и сделала из них мозайку для холла спортивной базы. ско??ько сердоликов собрала майя если для своей картины она собрала на 98 сердоликов меньше.
Математика
Лика собрала 140 сердоликов и сделала из них мозайку для холла спортивной базы. ско??ько сердоликов собрала майя если для своей картины она собрала на 98 сердоликов меньше.
Ответ(ы):
Гость:
1)140-98=42(с)-собрала майя
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