Лика собрала 140 сердоликов и сделала из них мозайку для холла спортивной базы. ско??ько сердоликов собрала майя если для своей картины она собрала на 98 сердоликов меньше.

Математика

Лика собрала 140 сердоликов и сделала из них мозайку для холла спортивной базы. ско??ько сердоликов собрала майя если для своей картины она собрала на 98 сердоликов меньше.

Автор: Гость