Лилипуты подготовили поле прямоугольной формы размером 2 дм на 5 дм и собирались н?? нём посеять 3000 семян пшеницы. Но с прибытием Гулливера они увеличили поле до размеров 6 дм на 7 дм. Сколько семян понадобилось лилипутам, чт...
Математика
Лилипуты подготовили поле прямоугольной формы размером 2 дм на 5 дм и собирались н?? нём посеять 3000 семян пшеницы. Но с прибытием Гулливера они увеличили поле до размеров 6 дм на 7 дм. Сколько семян понадобилось лилипутам, чтобы засеять новое поле? ? СРОООЧНО
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2дм=200мм; 5дм=500мм; 200×500=100000(мм^2)площадь поля; 2×5=10(дм^2)-площадь поля; 3000÷10=300(семян)-нужно на 1дм^2; 6×7=42(дм^2)-площадь увеличенного поля; 42-10=32(дм^2)-разница площадей; 32×300=9600(семян)-нужно еще; 3000+9600=12600(семян)-нужно всего
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
В пакете 1 литр вишневого сока это 5 стакана Ваня выпил утром два стакана сока и вечером еще один стакан Сколько всего стаканов сока выпил воды ско...
Информатика
Даны 2 массива A(N) и D(N), где n - заданное натуральное число. Объединить их в один C(N*2). ??ассив C распечатать. Надо делать в Паскале.