Лилипуты подготовили поле прямоугольной формы размером 2 дм на 5 дм и собирались н?? нём посеять 3000 семян пшеницы. Но с прибытием Гулливера они увеличили поле до размеров 6 дм на 7 дм. Сколько семян понадобилось лилипутам, чт...

Математика

Лилипуты подготовили поле прямоугольной формы размером 2 дм на 5 дм и собирались н?? нём посеять 3000 семян пшеницы. Но с прибытием Гулливера они увеличили поле до размеров 6 дм на 7 дм. Сколько семян понадобилось лилипутам, чтобы засеять новое поле? ? СРОООЧНО

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