Лилипуты подготовили поле прямоугольной формы размером 2 дм на 5 дм и собирались н?? нём посеять 3000 семян пшеницы. Но с прибытием Гулливера они увеличили поле до размеров 6 дм на 7 дм. Сколько семян понадобилось лилипутам, чт...

Математика
Лилипуты подготовили поле прямоугольной формы размером 2 дм на 5 дм и собирались н?? нём посеять 3000 семян пшеницы. Но с прибытием Гулливера они увеличили поле до размеров 6 дм на 7 дм. Сколько семян понадобилось лилипутам, чтобы засеять новое поле? ? СРОООЧНО
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2дм=200мм; 5дм=500мм; 200×500=100000(мм^2)площадь поля; 2×5=10(дм^2)-площадь поля; 3000÷10=300(семян)-нужно на 1дм^2; 6×7=42(дм^2)-площадь увеличенного поля; 42-10=32(дм^2)-разница площадей; 32×300=9600(семян)-нужно еще; 3000+9600=12600(семян)-нужно всего
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