Лиловый цвет при сушке терять 37/50 своей массы.Сколько надо взять липового цвета , чтобы получить 26кг сушеного?
Математика
Лиловый цвет при сушке терять 37/50 своей массы.Сколько надо взять липового цвета , чтобы получить 26кг сушеного?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X*37/50=26 x=35,1 кг- потребовалось липого цвета
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