Лиловый цвет при сушке терять 37/50 своей массы.Сколько надо взять липового цвета , чтобы получить 26кг сушеного?

Математика

Лиловый цвет при сушке терять 37/50 своей массы.Сколько надо взять липового цвета , чтобы получить 26кг сушеного?

Автор: Гость