Линейное уравнение с одной переменной.Помогите пожалуйста решить задание.а)х-3/6=7/9;б)х+7/3=2х+3/5;в)2х-3/5=9/10;г)х+3/2=3х-2/7.
Алгебра
Линейное уравнение с одной переменной.Помогите пожалуйста решить задание.а)х-3/6=7/9;б)х+7/3=2х+3/5;в)2х-3/5=9/10;г)х+3/2=3х-2/7.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) х=9/18 +14/18 б) -х=-7/3 х=23/18 x=2цел1/3 x=1цел 5/18 в)2х=15/10 г)-2х=-21/14-4/14 2х=1, 5 -2х=-25/14 х= 0, 75 х=25/28
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