Линейное уравнение с одной переменной.Помогите пожалуйста решить задание.а)х-3/6=7/9;б)х+7/3=2х+3/5;в)2х-3/5=9/10;г)х+3/2=3х-2/7.

Алгебра

Линейное уравнение с одной переменной.Помогите пожалуйста решить задание.а)х-3/6=7/9;б)х+7/3=2х+3/5;в)2х-3/5=9/10;г)х+3/2=3х-2/7.

Автор: Гость