ЛИнейные уравнения 3 решения, сложения, подстановки, графически 3x-y=4 2x+3y=21

ЛИнейные уравнения 3 решения, сложения, подстановки, графически 3x-y=4 2x+3y=21

Ответ(ы):

Ответил Гость:
y=5 - сложение Обычны
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