Линии на глобусе проведенные от полюса до полюса пересекающие экватор имеющие од??наковую длину называются
География
Линии на глобусе проведенные от полюса до полюса пересекающие экватор имеющие од??наковую длину называются
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Меридиан-это линия на глобусе, проведённая через Северный и Южный полюса. В определении координаты какой-либо точки на планете меридиан называется долготой.
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