Линии на глобусе проведенные от полюса до полюса пересекающие экватор имеющие од??наковую длину называются

География
Линии на глобусе проведенные от полюса до полюса пересекающие экватор имеющие од??наковую длину называются
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Меридиан-это линия на глобусе, проведённая через Северный и Южный полюса. В определении координаты какой-либо точки на планете меридиан называется долготой.
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