Линия все точки которой находятся на одном и том же расстоянии от точки называемо?? центром 10 букв
Математика
Линия все точки которой находятся на одном и том же расстоянии от точки называемо?? центром 10 букв
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Линия координата-думаю так , но неуверена
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