Липа лекарственное растение. цветы липы заваривают при простуде. Оля собрала 4 килограмма липового цвета, а Света собрала 3 килограмма. 6 килограмм они сдали в аптеку. Сколько килограмм цветов липы осталось у Оли и Светы?
Математика
Липа лекарственное растение. цветы липы заваривают при простуде. Оля собрала 4 килограмма липового цвета, а Света собрала 3 килограмма. 6 килограмм они сдали в аптеку. Сколько килограмм цветов липы осталось у Оли и Светы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 4+3=7(кг)-собрали вместе Оля и Света. 2)7-6=1(кг)-остался у Оли и Светы. Ответ: 1 кг.
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