Липа лекарственное растение. цветы липы заваривают при простуде. Оля собрала 4 килограмма липового цвета, а Света собрала 3 килограмма. 6 килограмм они сдали в аптеку. Сколько килограмм цветов липы осталось у Оли и Светы?

Математика

Липа лекарственное растение. цветы липы заваривают при простуде. Оля собрала 4 килограмма липового цвета, а Света собрала 3 килограмма. 6 килограмм они сдали в аптеку. Сколько килограмм цветов липы осталось у Оли и Светы?

Автор: Гость